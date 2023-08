Android 14 vuole salvare il vostro udito: ecco come

Android 14 è ormai dietro l'angolo, con la versione stabile che tra poche settimane dovrebbe arrivare ufficialmente sugli smartphone di Google e poi in cascata sui modelli degli altri produttori.

Abbiamo già appreso molto sulle novità che arriveranno con Android 14, grazie alle beta pubbliche rilasciate da Google nel corso delle ultime settimane. E grazie a Mishaal Rahman riusciamo a scovare una nuova e interessante funzionalità che riguarderà da vicino noi europei.

In Europa infatti vige una normativa che prevede l'avviso automatico agli utenti che usano dispositivi elettronici per l'ascolto di musica quando il volume può diventare dannoso per la salute. E con Android 14 è in arrivo una nuova funzionalità proprio per preservare questo aspetto.

In Android 14 infatti è presente una funzionalità che monitora un parametro definito dose sonora. Finora, gli avvisi di volume troppo alto in Android erano basati sul volume istantaneo rilevato. In Android stock la soglia è fissata a 100 dB, il che significa che ogni volta che si tenterà di ascoltare un audio a volume superiore a 100 dB allora il sistema proporrà una notifica automatica che avverte del pericolo per l'udito e offre di abbassare il volume.

Qui in basso ne avete un esempio.