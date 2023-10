Android 14 su Nothing Phone (2): come provare la beta

Nothing è un'azienda relativamente giovane per il mercato smartphone, visto che vi è entrata ufficialmente solo lo scorso anno. E ora che ha lanciato il suo secondo modello, è quasi pronta ad aggiornare ad Android 14. Per Nothing Phone (1) e il major update ad Android 13 le cose non sono state velocissime. La prima versione stabile di Android 13 è stata rilasciata da Google verso settembre, e Nothing Phone (1) ha ricevuto il major update solo a febbraio dell'anno successivo. Ma sembra che per quanto riguarda Android 14 le cose si muovono più veloci.

L'azienda ha infatti annunciato la disponibilità della beta di Android 14 per Nothing Phone (2). La beta include una ricca anteprima di ciò che sarà Android 14 su Nothing OS. Andiamo a vedere insieme le novità principali: Aggiornata l'interfaccia della libreria dei widget.

Nuovo widget foto, che consente di visualizzare le foto preferite sia sulla schermata Home che sulla schermata di blocco.

Nuovo editor e menu di screenshot.

Aggiornate le gesture sul retro del dispositivo.

Aggiunta l'opzione per nascondere le icone delle app nella schermata principale e nel drawer.

Gesture a scorrimento delle tre dita per acquisire screenshot.

La doppia pressione del pulsante di accensione è ora personalizzabile in termini di scelta rapida.

Aggiornamento dell'interfaccia di personalizzazione della schermata home e della schermata di blocco.

Nuovo filtro per gli sfondi.

Nuovi sfondi a tinta unita.

Aggiunto un tema monocromatico, analogo a quello che vediamo su Android 14 stock.

Nuova gesture per il tasto indietro all'interno delle app.

Aggiornato il layout delle Impostazioni rapide.

Altre opzioni da inserire come collegamento rapido alla schermata di blocco, tra cui Non Disturbare, disattivazione audio, scansione di codici QR e fotocamera.