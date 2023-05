Android 14 si concentra sul potenziamento del multitasking: altra novità in arrivo

Stando a quanto visto fino ad ora, Android 14, rispetto al passato, non rappresenta una rivoluzione importante. Tuttavia, le novità non mancano, alcune davvero interessanti, come ad esempio quella che interessa il multitasking oppure il rinnovo della funzionalità di registrazione dello schermo. Inoltre, potrebbe essere presente un'altra modifica che dovrebbe incontrare i favori degli utenti e che coinvolge la funzionalità del copia ed incolla.

Nello specifico, così come ha dimostrato Nail Sadykov su Twitter, gli utenti potranno continuare ad utilizzare il sistema di navigazione mentre attivano il copia ed incolla: tutto ciò, nella pratica, significa che si potrà selezionare un testo o una foto da un'applicazione, aprirne un'altra e incollare ciò che si desidera in essa. Si tratta, quindi, di una bella novità, soprattutto per i dispositivi pieghevoli. Per gli utenti iOS, invece, non si tratta di una sorpresa visto che Apple, già in iOS 15, implementò una funzionalità molto simile. Questa funzionalità, infine, è già disponibile nella Beta 2 di Android 14.