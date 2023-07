Android 14 implementerà un'importante modifica al profilo lavoro

Android 14 includerà diverse novità, tutte finalizzate al miglioramento dell'esperienza utente. Tra queste, ce n'è una che riguarda il passaggio dal profilo personale a quello di lavoro. Quest'ultima è un'opzione che permette agli utenti di suddividere la vita privata da quella professionale utilizzando un unico smartphone. Ad esempio, le app che fanno parte del profilo lavoro, ad un certo orario si disattivano.

A questo proposito, Google avrebbe deciso di introdurre alcune modifiche al funzionamento di questo profilo. In particolare, fino ad Android 13, il profilo lavoro veniva spento, mentre nella prossima versione del sistema operativo potrebbe essere messo in pausa. Si tratta di una differenza sostanziale visto che un profilo in pausa è comunque in grado di ricevere, ad esempio, le relative notifiche. Dunque, effettuando la sospensione, il sistema non disattiverà il profilo bensì quest'ultimo continuerà a funzionare in background.