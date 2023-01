Android 14 potrebbe offrire un menu di condivisione più coerente

Android 14 conterrà diverse novità e alcune di esse le stiamo scoprendo grazie a Mishaal Rahman di "Esper". Tra le modifiche più interessanti, ce ne potrebbe essere una riguardante il menu di condivisione. Procedendo con ordine, attualmente questo menu non è molto coerente tra app e le skin dei vari produttori.

Per superare questa criticità e rendere i processi di aggiornamenti più rapidi, l'azienda starebbe pensando di "trasformare" il menu di condivisione in un modulo Project Mainline. A tal fine, Google ha aggiunto una nuova app all'immagine di sistema con Android 13 QPR1 beta. Il codice sorgente di Android 13 QPR1 rivela che la nuova app "Intent Resolver" gestirà l'implementazione del codice "chooser" di Android, che richiama appunto il menu di condivisione Android, costringendo gli utenti a selezionare quale app utilizzare per l'azione di condivisione.