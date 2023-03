Il menu di condivisione di Android 14 è quello che avremmo sempre voluto

Inoltre, le azioni specifiche per ogni app verranno visualizzare in cima al menu di condivisione e non in fondo . Ad oggi, infatti, le azioni dell'app possono essere viste sotto l'anteprima del contenuto che si viene condiviso. A riguardo, tramite Tasker, Rahman ha visualizzato fino a sette azioni, tuttavia non si sa se verrà previsto un limite o meno. Non mancano, poi, una serie di modifiche relative alle anteprime dei contenuti. Ad esempio, sarà possibile riselezionare quale contenuto viene condiviso direttamente tramite il foglio di condivisione. Inoltre, invece di mostrare soltanto un paio di anteprime di immagini, verrà utilizzato un elenco scorrevole.

Tutte queste modifiche sono state individuate nella seconda anteprima per sviluppatori di Android 14. Dunque, come si specifica in questi casi, non vi è alcuna certezze che le novità debutteranno nella versione finale del sistema operativo. E a proposito del prossimo major update, le novità in altri comparti non mancheranno, come ad esempio quelle che interesseranno lo slider per controllare i volumi audio.