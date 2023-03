Novità di Android 14: live wallpaper differenti per home e lock screen

Android supporta gli sfondi live dal 2009, ma fino ad oggi il sistema operativo di Google consente di impostare soltanto un unico sfondo animato, sia per la schermata iniziale che per quella di blocco. Questo limite, però, con l'avvento di Android 14 potrebbe essere superato. Difatti, grazie al lavoro di XDA, all'interno del codice sorgente di Android 13 QPR2, sono state scovate diverse modifiche che preparano il terreno all'abilitazione della funzione "sfondo animato della schermata di blocco indipendente".

Questa funzione, attualmente, non è disponibile nell'anteprima per gli sviluppatori di Android 14: dunque, almeno nelle versioni fino ad ora uscite, è supportata ancora soltanto la visualizzazione di sfondi statici. Tra l'altro, allo scopo di supportare la nuova API, sarà necessario aggiornare l'app Live Wallpaper Picker: soltanto in questo modo sarà possibile selezionare uno sfondo animato per la schermata di blocco ed un altro per quella iniziale. In un'altra modifica del codice, inoltre, Google ha aggiunto un metodo che permetterà di verificare se la nuova funzione di sfondo animato è abilitato.