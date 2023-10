Il tanto atteso giorno del rilascio di Android 14 è finalmente arrivato. In concomitanza con il lancio dei Pixel 8, Google annuncia infatti la distribuzione della nuova versione di Android, il cui focus sembra essere (rullo di tamburi) la personalizzazione.

Maggiori funzioni di personalizzazione, controllo e accessibilità

Android 14 riporta in voga la personalizzazione, da sempre uno degli assi nella manica di Android. Lo fa con tante piccole novità, non certo stravolgimenti. Ad esempio è ora possibile impostare scorciatoie personalizzate nel lock screen, da specifici controlli alle app che preferite, in modo da averli subito a portata di mano, e in generale la schermata di blocco non è mai stata più vivace, con orologi, font e widget a tema, che possono diventare più prominenti in base al contesto (ad esempio se il tempo volge al peggio il widget del meteo sarà più in evidenza). E siccome l'IA generativa non poteva non arrivare anche qui, ecco che potrete creare lo sfondo ideale solo descrivendolo (al debutto solo su Pixel 8 e Pixel 8 Pro), scegliendo tra dei suggerimenti predefiniti o lavorando di pura fantasia. E a chi non piacessero le cose troppo colorate, Android 14 offre un tema monocromatico. Android 14 supporta inoltre le immagini in Ultra HDR: colori vibranti, luci più luminose, ombre più scure, senza alterare la qualità originale dell'immagine (su schermi adatti).

Connessione salute viene inoltre integrato in Android 14, in modo da immagazzinare in un unico punto tutti i dati relativi al fitness, alla salute, al benessere, prendendoli da molteplici app / servizi (Oura, Peloton, MyFitnessPal, Whoop ecc.), offrendo al contempo un maggiore controllo su come le app usano questi dati. Ad esempio, se date a un'app il permesso di localizzazione riceverete poi una notifica se quell'app la condividerà con terze parti, in modo da prendere decisioni più informate. Sul fronte sicurezza, anziché il classico PIN a 4 cifre, Android 14 incoraggia l'utente a usarne uno da 6, ricambiandolo col fatto che poi non è più necessario premere OK dopo aver digitato la sequenza di numeri. Sono aumentate anche le funzioni di accessibilità, come la lente d'ingrandimento migliorata, inoltre la scalatura non lineare dei caratteri ingrandisce le dimensioni dei caratteri più grandi a una velocità inferiore rispetto alle dimensioni dei caratteri più piccoli, per evitare di avere testo troppo grande che poi venga tagliato o spagini. Inoltre Android 14 funziona meglio con gli apparecchi acustici e semplifica la gestione del flusso audio a diversi output. Infine è possibile impostare il flash di notifica, in modo che questo lampeggi all'arrivo di una nuova notifica. Questa è solo una panoramica generale, ma le novità sono molte altre, come l'inquadratura automatica nelle video chiamate, l'accesso rapido ai controlli di Google Home, miglioramenti alle prestazioni e altro.

Uscita Android 14