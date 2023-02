Ciao Android 14: ecco la prima Developer Preview

La prima Developer Preview di Android 14 è accompagnata da una serie consistente di novità sotto al cofano. In generale, vediamo coerenza con la strada tracciata recentemente da Google, per la quale Android deve essere sempre più al centro dell'esperienza con i dispositivi pieghevoli e con buona personalizzazione grafica.

Google si conferma il punto di riferimento assoluto nel settore smartphone , soprattutto per quanto riguarda i dispositivi Android . Proprio come l'anno scorso, il mese di febbraio è quello in cui conosciamo per la prima volta la nuova generazione del sistema operativo per smartphone: e allora benvenuto Android 14 .

Pieghevoli e tablet protagonisti

Questo si traduce in nuove linee guida per lo sviluppo di app considerando pieghevoli e schermi grandi. Arrivano le classi per le finestre ridimensionabili, personalizzazioni più profonde dei layout, e un nuovo SDK centrato sul supporto cross-device .

Ancora una volta Google mette l'accento a come il suo sistema operativo è sempre più volto all'esperienza (anche) su tablet e dispositivi pieghevoli. Google afferma che Android 14 è il frutto di quanto visto con Android 12L e Android 13 , con un'interfaccia utente all'occorrenza ottimizzata per i dispositivi pieghevoli e per quelli con display di grandi dimensioni .

Ottimizzazione dei download e delle app in background

Android 14 è volto anche all'ottimizzazione dei consumi, un aspetto sicuramente fondamentale per i dispositivi mobili. Google ha aggiornato le API per la gestione dei processi in background. L'aggiornamento prevede una nuova politica per la gestione dei download in corso in background, creando un nuovo percorso per ridurre i consumi nel caso in cui la rete non è di buona qualità.

L'ottimizzazione di Android 14 passa anche per una nuova politica nello streaming dati da e verso le app installate. La cache e i dati associati ad una specifica app verranno conservati e gestiti in base al contesto di utilizzo.

Infine, con Android 14 tutte le app che non sono calendari e orologi dovranno richiedere all'utente l'autorizzazione specifica per impostare sveglie o timer. Questo sempre nell'ottica dell'ottimizzazione energetica, visto che tali app rimangono in esecuzione in primo piano se avviate.