Android 14: come fare per non rimanere bloccati nella beta

Android 14 è la prossima generazione del noto sistema operativo di Google per smartphone , e dovrebbe arrivare in versione stabile a inizio ottobre. Già la conosciamo grazie alle varie beta pubbliche rilasciate finora.

Proprio a proposito di Android 14 QPR arrivano delle interessanti novità. Google ha infatti annunciato che dalla prossima settimana arriverà la prima QPR di Android 14, rilasciata in via straordinaria prima della versione stabile del sistema operativo. Google ci fa sapere che, diversamente da quanto avveniva gli anni scorsi, tutti coloro che hanno aderito alla beta pubblica di Android 14 verranno coinvolti automaticamente nella beta QPR di Android 14.

Chiaramente non è questa l'unica scelta coloro che hanno aderito ad Android 14 Beta. Per non entrare nel programma beta QPR di Android 14 basterà uscire dal programma beta di Android 14 prima del 18 settembre. Tutti coloro che usciranno prima del 18 settembre riceveranno la notifica di downgrade ad Android 13: questo aggiornamento non deve essere svolto, perché tra l'altro implica un reset completo dei dati. Questo è il link per uscire dalla beta.

Basterà quindi ignorare la notifica di downgrade ad Android 13 finché non verrà rilasciata la prima versione stabile di Android 14. Coloro che invece non usciranno dalla beta pubblica prima del 18 settembre, per non entrare nella beta QPR di Android 14 non dovranno effettuare l'aggiornamento alla prima beta QPR. Dovranno invece uscire dalla beta pubblica, ignorare la notifica di downgrade ad Android 13 e attendere l'arrivo della prima versione stabile di Android 14.

Se invece verrà installata la prima beta QPR di Android 14 allora per tornare alla stabile bisognerà uscire dal programma beta ed effettuare necessariamente un reset per tornare ad Android 14 stabile.