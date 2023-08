In Android 14, Chrome sfrutterà le potenzialità della condivisione nativa

Una delle caratteristiche di Android 14 è un nuovo menu di condivisione, che permette agli sviluppatori di aggiungere azioni personalizzate per condividere i contenuti creati dalle loro app, e Google ha deciso di adottarlo anche per Chrome (ecco come abilitare l'impronta per la modalità incognito).

Da anni infatti il popolare browser utilizza un menu di condivisione personalizzato, ma ad aprile di quest'anno abbiamo iniziato a notare come questo stesse per cambiare nella nuova versione del sistema operativo della GrandeG.

Su Chrome beta installato sulla DP2 di Android 14, attivando un flag era infatti possibile abilitare il menu di condivisione del sistema, e ora con l'ultimo aggiornamento del browser, numero di versione 116, questa funzione è entrata nel canale stabile.

Il foglio di condivisione Android 14 di Chrome (immagine sotto a destra) mostra una scheda della pagina Web che si sta consultando, con tanto di favicon del sito, il nome della pagina e l'URL.

Sulla destra, trovate un pulsante per copiare il link, mentre sotto trovate alcune azioni specifiche pre il browser, come Screenshot lungo, Stampa, Invia ai dispositivi e Codice QR.

Più sotto, troverete una riga con i vostri contatti per la condivisione diretta (oscurata con una banda verde), a cui segue una riga con le app utilizzate più spesso per la condivisione. Scorrendo verso l'alto otterrete tutte le opzioni disponibili ordinate in ordine alfabetico.

Per confronto, sotto a sinistra potete vedere la stessa versione di Chrome installata su un dispositivo con Android 13, che mostra il classico menu di condivisione di Chrome, dove per accedere alle stesse funzioni dovete toccare il pulsante Altro sulla destra.