Android 14 e i certificati root aggiornabili: perché è importante

Android 14 non arriverà prima della metà del prossimo anno in versione beta, per un rilascio della stabile previsto tra la fine dell'estate e l'inizio del prossimo autunno. Nelle ultime ore Esper ha scovato alcune interessanti novità che potrebbero arrivare in tema sicurezza con Android 14.

In poche parole, i certificati root consistono in certificati di sicurezza forniti da siti web, app e contenuti sul web che interagiscono con gli smartphone Android. Questi certificati permettono al dispositivo Android di accedere in modo sicuro ai contenuti ai quali si riferiscono. Per un sito web ad esempio, questo verrà contrassegnato come non sicuro se non fornirà il certificato di sicurezza richiesto.

Questo meccanismo di fornitura dei certificati avviene per mezzo di enti terzi che certificano la corretta crittografia dei contenuti, e della crittografia impiegata per i dati che vengono scambiati con il dispositivo Android. Ogni dispositivo Android prevede la memorizzazione di questi certificati all''interno di un registro nella memoria interna.

Questo registro è consultabile anche dall'utente finale, come potete vedere dallo screenshot qui in basso, e ha l'obiettivo di rendere più rapido l'accesso a contenuti, app o siti web già visitati in precedenza.