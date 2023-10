Android 14 è "rovesciato" nel vero senso della parola

Ecco che la nuova statua è quindi un robottone dotato di maglietta con il numero "14" messo in una posa plastica stile break dance su una torta che non sembra rovesciata (ma lui sì, quindi va bene lo stesso).

Forse non lo ricorderete, visto che da qualche tempo non viene più indicato, ma tradizione vuole che a ogni versione di Android sia associato un dolce, e quello associato ad Android 14 è la upside down cake (torta rovesciata).

Purtroppo è scomparsa la tuta spaziale con cui la GrandeG ci aveva annunciato l'ultima versione del suo sistema operativo, e si è limitata a un outfit più consono.

Piaccia o non piaccia (probabilmente Romain Gary direbbe che c'è del Goya in quell'orrore), Android 14 è qui, e i fortunati proprietari di smartphone Pixel compatibili (da Pixel 4a 5G in poi) possono installarlo sul loro dispositivo.

Tra le novità più interessanti, le nuove possibilità di personalizzazione, l'integrazione con Connessione salute, l'inquadratura automatica nelle videochiamate, l'accesso automatico ai controlli di Google Home, miglioramenti alle prestazioni e molto altro.

Per i proprietari di altri marchi ci sarà invece da aspettare ancora un po'. Samsung, OnePlus, Nothing, OPPO, Realme, Sony, vivo e Xiaomi non hanno ancora rilasciato una tabella di marcia, ma almeno per i top dovrebbe arrivare entro il 2023.