Android 14 procede spedito: le novità della seconda beta e l'avvio dei test su OPPO Find N2 Flip

Android 14 è un fiume in piena. Non solo i maggiori produttori Android, tra cui OnePlus e ora OPPO per il suo Find N2 Flip hanno già avviato i test con le prime beta pubbliche (OPPO in realtà solo agli sviluppatori), ma la stessa Google procede spedita con lo sviluppo e da poco ha reso disponibile la seconda beta, a cui ne seguiranno almeno altre tre.

Andiamo a scoprire i dettagli di quest'ultima build, prima di concentrarci sull'avvio da parte di OPPO dei test sulla prima beta di Android 14.