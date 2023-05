Per chi non può aspettare, Android 14 beta 1 è ora disponibile su OnePlus 11 5G (e su tanti altri)

Anche Nothing, Vivo, Realme, IQOO e Xiaomi hanno dato il via ai loro programmi beta

Abbiamo intitolato la nostra recensione di OnePlus 11 "Un ritorno alle origini", e l'azienda dell'ex flagship killer sembra voler confermare questa nostra impressione portando già nelle mani degli utenti la prima beta di Android 14. E non è l'unica, anche Vivo, Xiaomi, Realme, IQOO e OPPO (quest'ultima solo per gli sviluppatori) hanno avviato i loro programmi beta per Android 14. Andiamo a scoprirli.

OnePlus 11

Ieri è partito il Developer Preview Program di OnePlus, che permette ai fan in possesso del top dell'azienda di testare la prima build della prossima versione del robottino verde. Come avverte l'azienda, questa build presenta diversi bug ed è quindi riservata a chi abbia una certa esperienza, o che comunque non utilizzi il telefono come dispositivo principale. Questa la lista dei problemi noti: Malfunzionamenti della WLAN in determinati scenari

in determinati scenari Errore di connessione durante la trasmissione a uno schermo TV

Viene visualizzata una schermata rossa quando si passa dalla modalità Ospite alla modalità Proprietario in determinati scenari

alla modalità in determinati scenari Errore di connessione manuale dopo che il telefono è stato disconnesso dal tablet

Le chiamate WeChat potrebbero non squillare con gli auricolari Bluetooth

Quando si crea un nuovo calendario viene visualizzata una schermata rossa lampeggiante

Lo schermo si blocca quando si scatta una foto con la fotocamera anteriore in WhatsApp Inoltre c'è il rischio di brickare il telefono (renderlo inutilizzabile), se non si seguono attentamente le istruzioni di flash, e comunque è consigliato eseguire il backup dei dati prima di procedere. A questa pagina trovate tutte le istruzioni per eseguire il passaggio dalla versione stabile ufficiale (MP) alla Open Beta (OBT) per i dispositivi sia EU che di altre provenienze. Prima di iniziare, oltre al backup dei dati, è necessario avere un livello della batteria superiore al 30% e almeno 4 GB di spazio di archiviazione liberi. La procedura, che vi riportiamo solo come nota informativa, ma per ogni dettaglio e per i link al download vi rimandiamo alla pagina di cui sopra, è la seguente (per dispositivi EU): Scaricate l'ultimo pacchetto zip di aggiornamento della ROM cliccando su OnePlus 11 EU Version Copiate il pacchetto di aggiornamento della ROM nella memoria del telefono. Abilitate la Modalità sviluppatore andando in Impostazioni > Informazioni sul dispositivo > Versione > Cliccate su Numero build sette volte e inserite la password. Ora siete in modalità sviluppatore. Tornate a Impostazioni > Informazioni sul dispositivo > Aggiornato > Cliccate sul pulsante in alto a destra > Installazione locale > Cliccate sul pacchetto di installazione corrispondente > Estrai > Aggiorna > Aggiornamento del sistema completato al 100%. Al termine dell'aggiornamento, cliccate su Riavvia. Aggiornamento riuscito. In caso vogliate tornare indietro da Android 14 Beta 1 (OBT) ad Android 13 (MP), ecco i passaggi da seguire (sempre per dispositivi EU e tenendo presente che cancellerà tutti i dati sul telefono e alcune app): Scaricate l'ultimo pacchetto zip di rollback della ROM cliccando sul link OnePlus 11 EU Version Copiate il pacchetto di rollback della ROM nella memoria del telefono. Controllate di avere la Modalità sviluppatore attivata. In caso andate in Impostazioni > Informazioni sul dispositivo > Versione > Cliccate su Numero build sette volte e inserite la password. Ora siete in modalità sviluppatore. Andate in Impostazioni > Informazioni sul dispositivo > Aggiornato > Cliccate sul pulsante in alto a destra > Installazione locale > Cliccate sul pacchetto di rollback corrispondente > Estrai > Aggiorna > Aggiornamento del sistema completato al 100%. Al termine del rollback, cliccate su Riavvia. Rollback riuscito OnePlus avverte che se non potete cliccare su Installazione locale, potete provare a fare così: Spegnete Wi-Fi e dati mobili Andate su Impostazioni > App > Gestione app > Cliccate sul pulsante in alto a destra > Mostra sistema > Cerca 'Aggiornamento software' nella barra di ricerca e toccate 'Aggiornamento software' > Utilizzo spazio di archiviazione > Cancella dati Mantenete le reti disconnesse e ripetete la guida all'aggiornamento o al rollback

Xiaomi e gli altri

OnePlus 11 Display 6,7" QHD+ / 1440 x 3216 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.8

Frontale 16 MPX ƒ/2.4

CPU octa 3.2 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 128 GB

Batteria 5000 mAh

Android 13 Scheda Tecnica Confronta Prezzi

Realme GT 2 Pro Display 6,7" QHD+ / 1440 x 3216 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.8

Frontale 32 MPX ƒ/2.4

CPU octa 3 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 128 / 256 GB

Batteria 5000 mAh

Android 12 Scheda Tecnica Confronta Prezzi

Vivo X90 Pro Display 6,78" 1260 x 2800 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.8

Frontale 32 MPX ƒ/2.5

CPU octa 3 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 256 GB

Batteria 4870 mAh

Android 13 Scheda Tecnica Confronta Prezzi

Nothing Phone (1) Display 6,55" FHD+ / 1080 x 2400 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.9

Frontale 16 MPX ƒ/2.5

CPU octa 2.5 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 128 / 256 GB

Batteria 4500 mAh

Android 12 Scheda Tecnica Confronta Prezzi

Xiaomi 13 Pro Display 6,73" QHD+ / 1440 x 3200 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.9

Frontale 32 MPX ƒ/2.0

CPU octa 3.2 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 128 / 256 GB

Batteria 4820 mAh

Android 13 Scheda Tecnica Confronta Prezzi

Xiaomi 13 Display 6,36" FHD+ / 1080 x 2400 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.8

Frontale 32 MPX ƒ/2.0

CPU octa 3.2 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 256 GB

Batteria 4500 mAh

Android 13 Scheda Tecnica Confronta Prezzi