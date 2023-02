Android 14 vi permetterà di usare due account per ogni app (forse)

Al momento, le novità sembrano incentrate su aspetti come ottimizzazione per schermi di grandi dimensioni , personalizzazione e privacy, ma c'è un punto interessante che è venuto fuori analizzando meglio la build, ed è la possibilità di clonare le app , in modo da usare due account allo stesso tempo.

Magari molti di voi non avranno ancora ricevuto Android 13 sui vostri dispositivi , ma il progresso non si ferma, e ieri Google ha rilasciato la prima Developer Preview (DP1) di Android 14 , l'ultima iterazione del robottino verde.

Clonazione delle app: una funzione che Android rincorre da tempo

Direte, ma ce l'ho già sul mio telefono! È vero, la clonazione delle app, ovvero la possibilità di usare più account per la stessa app, è qualcosa che c'è già, ma con dei distinguo.

Storicamente, la clonazione delle app è una funzione implementata dagli OEM, soprattutto cinesi, come OnePlus con le sue app Parallele o Xiaomi, che quindi non troverete in ogni telefono.

Quindi, per app che non prevedono di passare da un account all'altro e il vostro smartphone non la supporti, dovrete affidarvi a servizi di terze parti.

C'è un problema, però. Generalmente, queste soluzioni clonano le app installandole su profili utente secondari, come il caso di OnePlus, o creando profili di lavoro, come il caso delle app di terze parti. Quest'ultima soluzione non è ottimale in quanto, a parte il fatto che l'interfaccia utente cambia, è completamente isolato dall'account principale per accesso ai file, mentre il profilo secondario lo è solo parzialmente, in quanto ha sì le proprie directory, ma può accedere all'archiviazione e ai dati delle app del profilo principale.

Ma le cose stanno a poco a poco cambiando. Con Android 12, Google ha introdotto il profilo utente clone, che però non era accessibile che attraverso comandi ADB per crearlo e installarci sopra le app, e con Android 13 questa implementazione è stata inserita nel Compatibility Definition Document (CDD, il documento che elenca le funzionalità da inserire in Android da parte degli OEM) come facoltativa.