Il rapporto tra Android 14 e Android Auto non è iniziato nel migliore dei modi

Android 14 è arrivato e come ogni nuova versione del sistema operativo di Google porta con sé novità ed inevitabilmente qualche criticità. In particolare, sembrerebbe che l'ultimo major update provochi qualche rallentamento ad Android Auto, che sarebbe meno reattivo del solito. Vari utenti, infatti, hanno notato un ritardo in ogni applicazione: in pratica, il software impiega diversi secondi per rispondere all'input tattile. Ad esempio, segnalare un incidente su Waze diventa quasi impossibile.

Tuttavia, questo rallentamento non è l'unica criticità riscontrata dagli utenti. Alcuni hanno evidenziato dei problemi relativi alle app di navigazioni e alla stabilità del segnale GPS. Inoltre, altri automobilisti hanno segnalato dei malfunzionamenti delle app audio come Spotify e YouTube Music: incertezze nella riproduzione della musica ed una scarsa qualità audio. Ancora, qualcuno sostiene che i comandi vocali di Android Auto vengono disattivati dopo l'installazione di Android 14. Altri, invece, hanno affermato che le indicazioni vocali, come quelle fornite da Google Maps, Waze o da altre app simili, si bloccano a metà di una frase.