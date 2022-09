Android 14 dirà addio ad Android Beam e sposerà la connettività satellitare

Nello specifico, il supporto a tale funzione si era interrotto già con il rilascio di Android 10 , tuttavia altri produttori che utilizzano AOSP (Android Open Source Project) potevano sfruttarla. Ora, invece, nel nuovo Android 14, questa opzione verrà completamente rimossa dall'AOSP: in pratica i produttori non potranno più fare affidamento su Android Beam.

Si tratta di un importante annuncio visto che la connettività satellitare sui telefoni consentirà di non avere più "zone morte" per il segnale telefonico. Difatti, sarà possibile chiamare in ogni posto del mondo e, come affermato da T-Mobile, anche mandare SMS e MMS. Insomma, sarà possibile superare con successo diverse situazioni di emergenza. Per quanto riguarda la compatibilità, gli attuali iPhone e smartphone Android saranno supportati.