Finalmente è disponibile Android 13 TV, ma non per tutti

Dopo mesi di annunci ed anteprime, finalmente è stato lanciato ufficialmente Android 13 per il S.O. Android TV. Tuttavia, a riguardo occorre chiarire subito un aspetto: per installare l'update bisognerà pazientare ancora un po' di tempo visto che la nuova versione può essere provato soltanto su ADT-3 e sull'emulatore di Android TV in Android Studio.

In attesa della diffusione dell'update, Google ha già annunciato le novità contenute da Android 13 per TV. Tra queste, la maggior parte sono dedicate all'aumento delle prestazioni e della qualità. Difatti, l'aggiornamento introdurrà delle nuove API che aiuteranno gli sviluppatori ad offrire esperienze migliori agli utenti su diversi tipi di dispositivi. Ad esempio, ci sarà un importante intervento sulle API "AudioManager", che permetterà di anticipare il supporto degli attributi audio per il dispositivo audio attivo e selezionare il formato ottimale senza avviare la riproduzione.