Android 13 in casa Sony: ecco i modelli Xperia che lo riceveranno

Dunque, oltre ai due modelli più recenti, sembra che Sony sia pronta ad aggiornare alla nuova versione di Android anche gli omologhi dell'anno precedente. A questi si aggiunge il modello PRO che non abbiamo mai visto ufficialmente in Italia.

Al momento Sony non ha indicato delle tempistiche ufficiali per il rilascio del major update, ma questo non stupisce visto che con Android 12 la roamap non è stata condivisa prima di gennaio.

Non possiamo nemmeno dire se saranno esclusivamente questi i modelli Xperia che riceveranno Android 13 in via ufficiale. Torneremo ad aggiornarvi se dovessero emergere ulteriori novità in merito.