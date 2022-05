Android 13: sezione unificata per privacy e sicurezza, e maggiore semplicità d'utilizzo

Android 13 è finalmente stato presentato ufficialmente e, com'era lecito aspettarsi, Google ha deciso di concentrarsi sulla sicurezza per la nuova versione del sistema operativo: tra le tante aggiunte in questo senso, segnaliamo anche una nuova sezione delle impostazioni , che unisce quelle relative a sicurezza e privacy.

La nuova sezione, chiamata proprio Sicurezza e Privacy, richiama un po' quello che era il Security Hub dei Pixel, introdotto con Android 12: in questa schermata saranno mostrate tutte le informazioni relative ad eventuali problemi di sicurezza sul proprio dispositivo utilizzando uno schema colori molto facile da capire.

Nella pagina saranno mostrate schede che elencano tutti i passaggi da seguire per affrontare eventuali rischi di sicurezza e ovviamente non mancheranno delle notifiche in caso di problemi. Come potete vedere dalle immagini in basso, sarà utilizzato il colore rosso per segnalare problemi, mentre il colore verde servirà per indicare che è tutto a posto.

Oltre a tutto questo, Google ha introdotto un'altra opzione di sicurezza: Android 13 infatti cancellerà automaticamente la cronologia degli appunti, in modo che le app non possano vedere ciò che è stato copiato in precedenza.