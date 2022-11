Android 13 per Samsung Z Fold 4 arriva in Europa, ma solo per pochi

L'aggiornamento in questione fa riferimento alla build F936BXXU1BVK3 ed è chiaramente accompagnato dalla One UI 5.0 , la personalizzazione software di Samsung basata su Android 13. L'aggiornamento include ovviamente tutte le novità caratteristiche di Android 13 stock e quelle personalizzate da Samsung , le quali riguardano anche le app di sistema.

Nelle ultime ore sono emerse interessanti novità proprio in questo senso per Galaxy Z Fold 4 , il più recente pieghevole di casa Samsung. Si tratta del major update ad Android 13 , il quale arriva finalmente anche in versione stabile .

L'aggiornamento ha un peso di circa 330 MB perché è rivolto esclusivamente a coloro che hanno aderito al programma di beta testing di Android 13. Vi ricordiamo che la beta non è mai stata resa disponibile da Samsung per gli utenti italiani.

La distribuzione sta avvenendo via OTA a chi ha Galaxy Z Fold 4 aggiornato alla One UI 5.0 Beta.

Entro le prossime settimane lo stesso major udpate in versione stabile dovrebbe essere rilasciato per tutti, ovvero anche per coloro che non hanno aderito alla beta.