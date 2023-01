Android 13 QPR2 Beta 2: correzioni di bug, nuove emoji ed esperimenti sulle icone

Indice

Supporto alle emoji Unicode 15

Ma la nuova QPR2 Beta 2 non è solo chiacchiere e bug fix : alcuni utenti infatti hanno scoperto delle novità non inserite nell'elenco delle modifiche ufficiale.

Una di queste è il supporto per le emoji Unicode 15 (ecco come avere nuove emoji su Android), 20 nuove emoji che sono state presentate ufficialmente a settembre 2022 e hanno portato il totale a ben 4.489 caratteri. Il consorzio afferma che l'emoji più richiesta era un cuore rosa, ma questo set include anche animali come alce e asino, insieme a strumenti musicali come le maracas e il flauto.

Qui sotto trovate la lista completa.