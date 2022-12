Arriva la prima beta di Android 13 QPR2, ecco le novità

Dopo aver rilasciato la scorsa settimana il Feature Drop di dicembre, gli aggiornamenti trimestrali con i quali introduce nuove funzionalità per i propri Pixel, Google ha avviato ieri le beta per la QPR2 (Quarterly Platform Release 2), intese a testare le novità del prossimo Feature Drop.

Ricordiamo che queste build, a differenza delle beta per le nuove versioni di Android, sono indicate dalla casa di Mountain View come adatte per l'uso quotidiano da parte degli utenti, oltre a essere disponibili solo per i Pixel (come aggiornarli con file OTA). Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire le novità dell'ultima QPR2 Beta1!

Segui AndroidWorld su News

QPR2 Beta 1: bug, come scaricarla e i dispositivi supportati

L'ultima QPR2 Beta 1 di Android 13 è indicata con il numero di versione T2B1.221118.006 e contiene le patch di sicurezza di dicembre. Per accedervi, dovete iscrivervi al programma beta di Android. Qui trovate tutte le informazioni necessarie e anche come abbandonare il programma.

Se avete installato la QPR1 ma non ancora la QPR2, potete uscire senza cancellare i dati del dispositivo, mentre se avete già installato la QPR2 Beta 1, l'uscita dal programma comporterà un wipe. Per evitarlo, dovete aspettare il rilascio della stabile della QPR2 (Feature Drop) a marzo.

Per scaricare il file manualmente, vi rimandiamo al paragrafo Dispositivi supportati.

Bug

Google segnala i seguenti problemi noti:

Piattaforma Android : L'elenco delle app recenti a volte non risponde se l'orientamento dello schermo viene modificato mentre l'elenco è aperto. In alcuni casi, entrando e uscendo dalla modalità Picture-in-Picture (PiP) da un'app dopo aver modificato l'orientamento dello schermo, l'app Impostazioni di sistema si arresta in modo anomalo con un messaggio 'Le impostazioni continuano a interrompersi' e quindi l'app Impostazioni di sistema non può essere aperta. Un problema con l'interfaccia utente del sistema a volte può causare la mancata risposta della schermata Home .

: Google App : Dopo essere tornati alla modalità di acquisizione video Normale dalla modalità Rallentatore nell'app Google Fotocamera, l'app continua a catturare video al rallentatore se la velocità di acquisizione è stata modificata tra 1/8x e 1/4x in modalità Rallentatore.

:

Per segnalare bug, potete usare l'app Android Beta Feedback (disponibile sui telefoni Pixel), che trovate o nell Impostazioni rapide o nel cassetto delle app, oppure cercare aiuto nella comunità di Google su Reddit.

Dispositivi supportati

Ecco l'elenco dei dispositivi e i link per scaricare i file da installare manualmente l'aggiornamento. Vi ricordiamo le nostre guide per installare gli aggiornamenti sui Pixel tramite OTA e factory image.

Android 13 QPR2 Beta 1: le novità

Ma andiamo a vedere le novità che porta la prima beta di QPR2, a cui ne seguiranno altre due prima del Feature Drop di marzo.

Health Connect ora è un'app di sistema

L'app Health Connect è preinstallata sull'ultima QPR2