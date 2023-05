Arriva Android 13 QPR Beta 3.2: ancora fix per i Pixel

Continua spedita l'opera di testing che sta conducendo Google nell'ambito di Android 13 , il suo sistema operativo per dispositivi Android che in autunno verrà definitivamente sostituito da Android 14 .

Il nuovo aggiornamento è intermedio, ovvero non introduce particolari novità ma ha lo scopo di risolvere alcuni problemi segnalati con la precedente beta. Ecco i fix nel dettaglio che sono in fase di rilascio per i Pixel:

Risolto il problema di sincronizzazione con l'interfaccia utente del sistema e i tocchi sul display.

Risolto il problema che poteva causare la disconnessione imprevista delle chiamate tramite Wi-Fi.

Risolto il problema che poteva impedire il corretto rilevamento o l'attivazione di una scheda SIM durante la configurazione del telefono.

Risolto il problema per cui un dispositivo poteva non riuscire a registrare IMS tramite Wi-Fi.

Risolti i problemi che causavano cali imprevisti della fluidità del sistema o dell'affidabilità della connettività.

Vi ricordiamo che il programma QPR di Android 13 è aperto a tutti i possessori di un Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel 7a.

Potete aderire direttamente dal sito ufficiale Google dedicato al programma beta.

A proposito di questo, vi ricordiamo che esiste la nostra guida su come aderire ai programmi beta di Android.

Per coloro che invece hanno già la beta QPR sul loro Pixel, e che quindi hanno il dispositivo aggiornato alla QPR3 Beta 3.1, la nuova beta sta arrivando tramite un aggiornamento via OTA. Qui sotto trovate anche i link di download per completare l'aggiornamento manualmente (vi ricordiamo la guida per aggiornare i Pixel con file OTA).