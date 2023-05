Google rilascia Android 13 QPR Beta 3.1 per i suoi Pixel

Il programma QPR corrisponde a quello in cui Google testa le funzionalità aggiuntive per le future versioni stabili di Android 13. Queste vengono rilasciate successivamente con i famosi aggiornamenti Feature Drop di Android, ogni 3 mesi.

Continua il percorso di beta testing di Android 13 da parte di Google, il quale corre in parallelo rispetto a quello di Android 14 . Nelle ultime ore infatti Google ha rilasciato la nuova beta QPR per i suoi smartphone .

Il nuovo aggiornamento corrisponde alla Beta 3.1 di Android 13 QPR. Si tratta quindi di un aggiornamento intermedio, il quale fa seguito alla Beta 3 rilasciata qualche settimana fa. E come spesso accade per tutti gli aggiornamenti intermedi, il changelog include un buon numero di fix a problemi noti dalla scorsa beta:

Risolti diversi problemi alla stabilità di sistema.

Risolto il problema che causava il blocco dell'area notifiche.

Risolti i problemi alla gestione della memoria.

Risolto un problema che affliggeva il controllo volumi con TalkBack.

Risolto un problema che causava l'arresto anomalo delle app.

Risolto un problema che poteva causare l'arresto anomalo del dispositivo usando la fotocamera.

Risolti i problemi di efficienza energetica.

Aggiornamento delle patch di sicurezza a maggio 2023.

Vi ricordiamo che tutti i possessori di un Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, e Pixel 6a possono aderire al programma QPR di Android 13.

È possibile farlo direttamente dal sito ufficiale Google dedicato al programma beta.

In questo contesto vi ricordiamo che esiste la nostra guida su come aderire ai programmi beta di Android.

Per coloro che vi hanno già aderito, e che quindi hanno il dispositivo aggiornato alla QPR3 Beta 3, la nuova beta sta arrivando tramite un aggiornamento via OTA. Qui sotto trovate anche i link di download per completare l'aggiornamento manualmente (vi ricordiamo la guida per aggiornare i Pixel con file OTA).