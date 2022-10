Quando arriva Android 13 su OnePlus? Ecco tutte le tempistiche

In un periodo in cui pochi dispositivi possono già contare su Android 13, arrivano importanti novità sul fronte degli aggiornamenti per i dispositivi OnePlus, le quali riguardano i suoi top di gamma e non solo.

La casa cinese ha appena annunciato ufficialmente, tramite il suo forum, quali sono i modelli che riceveranno la beta di Android 13. Oltre ai modelli sono state condivise anche le tempistiche previste per la distribuzione della OxygenOS 13. Andiamo subito a vederle insieme:

Da agosto 2022

OnePlus 10 Pro (già rilasciato)

Da settembre 2022

OnePlus 9 Pro (già rilasciato)

OnePlus 9 (già rilasciato)

Entro dicembre 2022

OnePlus 10T

OnePlus 8 Pro (già rilasciato)

OnePlus 8 (già rilasciato)

OnePlus 8T (già rilasciato)

OnePlus Nord 2T 5G

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Da gennaio 2023

OnePlus Nord CE 2 5G

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord CE 5G

Per tutti i modelli elencati le tempistiche indicate si riferiscono al rilascio della prima Open Beta della OxygenOS 13 basata su Android 13.

Vi ricordiamo che quindi queste build non corrispondono a una versione stabile e non vengono distribuite automaticamente via OTA per chi ha la stabile della OxygenOS 12.

Per installare la beta della OxygenOS sarà necessario applicare la procedura manuale, nel complesso relativamente semplice. La procedura completa per farlo la trovate in questa nostra guida.