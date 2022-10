Android 13 e One UI 5.0 di Samsung: quando arriverà e su quali modelli

Samsung ultimamente ha dimostrato con costanza una particolare attenzione nell'ambito del supporto software ai suoi smartphone, con particolare riguardo ai suoi top di gamma e ai suoi dispositivi di gamma media.

Giusto qualche ora fa abbiamo appreso del rilascio della prima versione stabile di Android 13 per la serie Galaxy S22, basata sulla One UI 5.0 in versione stabile e in rollout anche per l'Italia. Ora conosciamo quando lo stesso major update arriverà per gli altri modelli:

Ottobre 2022

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Novembre 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Dicembre 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Febbraio 2022

Galaxy Tab Active 4 Pro

Quanto appena elencato è emerso da un post pubblicato sul forum ufficiale Samsung in Corea del Sud. Pertanto, possiamo ipotizzare che le tempistiche indicate potranno variare leggermente relativamente ai mercati europei. Possiamo aspettarci quindi che i tempi indicati saranno leggermente estesi.

In ogni caso, la lista che trovate sopra indica con esattezza quali modelli di smartphone Samsung riceverà il major update ufficiale ad Android 13.