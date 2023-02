Android 13 avrà un nuovo selettore di sfondi e tema

Google ci ha regalato delle belle novità negli ultimi anni nell'ambito Android, con Android 12 e Android 13 che hanno introdotto una nuova interfaccia grafica, con nuove possibilità di personalizzazione.

Tutto questo prende il nome di Material You e corrisponde alla nuova interfaccia software che Google ha introdotto per gli utenti Android. I rinnovamenti non sono terminati e si prevedono delle novità per altre sezioni dell'interfaccia grafica di Android, come il selettore degli sfondi e dei temi di Google.

L'app alla quale ci riferiamo è quella che è integrata con il Pixel Launcher in Android 13. Sui Pixel di Google è possibile accedervi tramite la pressione prolungata su un punto qualsiasi della schermata home.

Come vedete dagli screenshot in galleria, la nuova interfaccia per il selettore di temi e sfondi di Android 13 prevede l'anteprima degli sfondi scelti a tutto schermo, mentre il design attuale offre un'anteprima che presenta un riquadro bianco.

Nell'anteprima vediamo in sovraimpressione il pulsante per impostare l'immagine come sfondo di sistema o come sfondo della schermata di blocco.

Quanto appena trapelato è ancora in fase di sviluppo. Google la sta testando nell'ambito della QPR2 di Android 13 rilasciata qualche giorno fa. Ci aspettiamo che la novità arrivi con il prossimo Feature Drop di Android 13 previsto per marzo 2023. Questa dovrebbe arrivare in parallelo con le nuove scorciatoie in fase di sviluppo per la schermata di blocco, ne abbiamo parlato in questo articolo.