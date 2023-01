Android 13 sta per ricevere la nuova modalità di condivisione schermo

Saprete bene infatti che ormai possiamo avere un'idea delle funzionalità in vista su Android grazie alle beta QPR che Google rilascia ogni 3 mesi. Vi ricordiamo che il programma beta e pubblico e in questa guida abbiamo descritto come entrarci . Dall'ultima QPR di Android 13 abbiamo conosciuto una delle prossime funzionalità in arrivo per Android 13.

Abbiamo spesso parlato di come Google sia particolarmente impegnata nel supporto software degli smartphone Android , con un gran lavoro di rinnovamento e supporto ad Android 13 . Proprio per Android 13 sono all'orizzonte delle interessanti novità .

Stiamo parlando della condivisione parziale del display, una funzionalità che attualmente è in fase di sviluppo ma per quale possiamo avere già un'idea della sua interfaccia grazie agli screenshot che trovate in galleria, estratti e acquisiti da Mishaal Rahman. La funzionalità è basata sulla funzionalità di registrazione che abbiamo conosciuto bene con Android 13.

Come vedete dalle immagini in galleria, il registratore dello schermo permetterà di selezionare anche la registrazione di una singola app, scegliendo appunto tra quelle proposte e disponibili per la registrazione.

A registrazione conclusa sarà possibile condividere il file video.

Un altro aspetto interessante è che la novità sembra includere anche la possibilità di condividere in tempo reale la registrazione dello schermo su una specifica app. Questa feature dovrebbe essere disponibile come una sorta di streaming del video da un dispositivo all'altro.

Quanto appena descritto è ancora in fase di sviluppo, quindi i dettagli di funzionamento della nuova funzionalità potrebbero cambiare da qui alla data del suo rilascio pubblico. Difficile dire quando questo avverrà, ci aspettiamo che un primo assaggio lo avremo con il Feature Drop di marzo 2023 atteso per i Pixel. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.