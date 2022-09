Android 13 su Nothing Phone 1 entro fine anno in beta, ma la stabile solo nel 2023

Stando a quanto riferito dalla stessa azienda, una prima versione in beta di Android 13 dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno per Nothing Phone (1). Una notizia che è positiva a metà , soprattutto considerando che la prima versione stabile di Android 13 è ormai arrivata da più di un mese da Google.

In merito al rilascio della stabile di Android 13 per il modello di Nothing, non arrivano ottime notizie. Nothing specifica che il rollout di Android 13 stabile avverrà nel 2023, quindi almeno tra 3 mesi. Non è stata comunque indicata una data o un periodo di rilascio specifici.

Riguardo allo scorso aggiornamento, vi ricordiamo che Nothing ha introdotto qualche ottimizzazione software e qualche novità software, come l'integrazione delle cuffie all'interno dell'interfaccia utente.

Ora sappiamo che per vedere ufficialmente le novità di Android 13 si dovrà attendere qualche mese, ancora di più se si preferisce non affidarsi alla beta e non esporsi a potenziali bug.