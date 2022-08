Android 13 e il malware che si fa beffa delle nuove opzioni di sicurezza

Android 13 è già arrivato , e tra le novità del nuovo sistema operativo di Google spuntano anche diverse opzioni di sicurezza : in particolare, Google ha cercato di limitare l'accesso ai permessi di accessibilità per le app scaricate al di fuori del Play Store. Purtroppo, sembra che BigG non sia riuscita nel suo intento , visto che un nuovo malware sfrutta proprio quanto detto per "installarsi" sul dispositivo.

La nuova opzione di sicurezza

È bene descrivere come funziona questa nuova opzione di sicurezza di cui vi abbiamo accennato nell'introduzione. Con Android 13, le app che non provengono dal Play Store (in particolare, i file apk installati manualmente) non possono accedere direttamente ai permessi per utilizzare le funzioni di accessibilità, che altrimenti sono accessibili facilmente dalle impostazioni dell'app.

Nel caso di sideload delle app, per attivare e garantire i permessi d'accessibilità è necessario seguire una procedura abbastanza lunga, che porta l'utente a navigare tra diversi menù dello smartphone. Questo rende decisamente più complicata la vita alle app malevole che sfruttano l'accessibilità per compiere le proprie azioni.

Le opzioni di accessibilità sono infatti estremamente potenti: tramite queste, un'app può letteralmente prendere il controllo dello smartphone disattivando il touch, impedendo di sbloccare il dispositivo e attivando e disattivando la connessione dati a proprio piacimento. Inoltre, app del genere possono anche impedire all'utente di disinstallare il software, rendendo di fatto quasi impossibile liberarsi di applicazioni che sfruttano le opzioni d'accessibilità.