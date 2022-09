Android 13 sui Galaxy di Samsung: arrivano buone notizie

Samsung negli ultimi anni ha dimostrato particolare attenzione nell'ambito del supporto software ai suoi smartphone, con particolare riguardo ai suoi top di gamma ma non solo.

Qualche giorno fa abbiamo visto Samsung aggiornare incredibilmente il suo Galaxy S6 del 2015, e ora emergono promettenti dettagli sul rilascio di Android 13 per i suoi dispositivi.

Nelle ultime ore infatti SamMobile è tornata sull'argomento. Stando a quanto appena emerso, Samsung starebbe ultimando la prima versione stabile di Android 13 con la One UI 5.0 per i suoi top di gamma. Il major update dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno, dunque tra non più di 3 mesi.

I dispositivi che avranno la priorità sul rilascio di Android 13 sono i seguenti:

Dunque ci sarà spazio anche per i medio-gamma tra i dispositivi che riceveranno per primi Android 13 con la One UI 5.0. Questa sicuamente è un'ottima notizia, dopo le diverse versioni beta rilasciate da Samsung per i suoi Galaxy S22.

Vi ricordiamo che attualmente Samsung non apre il programma beta della One UI per gli utenti italiani. Pertanto, si dovrà aspettare la versione stabile di Android 13 per provare la nuova versione del robottino sui modelli Samsung in Italia. Ancora non ci sono tempistiche esatte per il rilascio, ma non ci aspettiamo manchi molto.

