Android 13 per Galaxy S22, Flip 4 e Fold 4 disponibile da lunedì 24 ottobre

Aggiornamento del sistema operativo ad Android 13 e dell'interfaccia a One UI 5



One UI 5 ti offre una personalizzazione più potente e facilita le operazioni sui tuoi dispositivi Galaxy.



Nuovo design



Nuove icone e illustrazioni

I simboli delle icone sono più ampi per un aspetto più deciso e più facile da visualizzare. Le sfumature sottili dello sfondo e il contrasto migliorato conferiscono un aspetto più fresco e naturale. Le nuove illustrazioni sono state create per un aspetto coerente in tutte le app.



Più intuitivo che mai

Le nuove animazioni e gli effetti di transizione rendono il passaggio da una schermata all'altra più naturale. Le animazioni e gli altri feedback visivi appaiono istantaneamente al tocco dello schermo, rendendo le interazioni più intuitive. Anche la velocità di scorrimento è stata migliorata per rendere lo scorrimento più fluido nell'intera One UI



Effetti di sfocatura e colori migliorati

Gli effetti di sfocatura sullo sfondo del pannello rapido, della schermata Home e nell'intera One UI sono stati migliorati con colori più luminosi per un'esperienza più chiara e coerente. Gli schemi di colore semplificati dell'applicazione ti aiutano a evitare le distrazioni e a concentrarti sull'attività in corso.



Personalizzazione



Personalizza la tua schermata di blocco

Tocca e tieni premuto la Schermata di blocco per modificare. Cosa c'è di più semplice? Personalizza i tuoi sfondi, lo stile orologio, le impostazioni notifiche e molto altro con l'anteprima live, il tutto in un solo luogo.



Maggiori scelte di sfondi

Le impostazioni di sfondo sono state reimmaginate semplificando la ricerca dello sfondo perfetto per le tue schermate Home e di blocco. Sono disponibili ulteriori immagini, video, colori e filtri tra cui scegliere, ora più che mai.



Più opzioni per la tua tavolozza dei colori

È più facile trovare i colori giusti per te. Scegli tra i 16 temi di colori in base al tuo sfondo, nonché temi di colore predefiniti progettati per un aspetto straordinario.



Vedi facilmente chi sta chiamando

Imposta uno sfondo diverso per le chiamate di ciascun contatto per vedere facilmente chi sta chiamando, a colpo d'occhio.



Modalità e routine



Scegli le tue modalità in base alla tua attività

Scegli una modalità in base a ciò che stai facendo, ad esempio, esercizio, lavoro, relax, poi scegli cosa vuoi che faccia il tuo telefono in ciascuno di questi contesti. Ad esempio, attiva la modalità Non disturbare quando ti stai rilassando o riproduci musica mentre guidi.



La Modalità Riposo adesso si chiama Modalità Sonno

Quando è ora di dormire, la Modalità Sonno ti consente di automatizzare diverse azioni come attivare la Modalità Notte e modificare la modalità audio.



Scoprire le routine predefinite è più facile

Un layout semplificato che facilita la ricerca di routine utili per te.



Controlla rapidamente le routine in corso

Le routine attualmente attive sono mostrate in alto nella schermata Routine in modo tale che tu possa sapere cosa sta accadendo e apportare modifiche, se necessario.



Più azioni e condizioni per le tue routine

Avvia automaticamente le routine quando usi la Modalità Aereo o la Modalità Hotspot. Adesso le routine possono aprire coppie di applicazioni e regolare il bilanciamento dell'audio sinistra/destra.



Widget della schermata Home



Impila widgets nella schermata Home

Combina diversi widget delle stesse dimensioni in un singolo widget per risparmiare spazio nella tua schermata Home. Trascina un widget su un altro widget per creare una pila, poi scorri per passare da un widget all'altro. Puoi aggiungere altri widget alla tua pila in qualsiasi momento trascinando e rilasciando.



Ricevi suggerimenti sulla tua schermata Home

Il nuovo widget di Suggerimenti smart sa prima di te di cosa hai bisogno. Ti suggerisce app da usare, persone da chiamare e altri consigli utili. I suggerimenti sono basati sule tue abitudini d'uso.



Multitasking



Cambia la visualizzazione con un gesto

Passa dalla visualizzazione a schermo intero a quella a schermo diviso facendo scorrere con due dita la parte inferiore dello schermo verso l'alto. Passa dalla visualizzazione a schermo interno a quella popup facendo scorrere un solo dito da uno qualsiasi degli angoli superiori dello schermo. I gesti possono essere attivati o disattivati in Impostazioni > Funzioni avanzate > Movimenti e gesti.



Apri velocemente le applicazioni in modalità schermo diviso

Basta trascinare un'applicazione dalla schermata Recenti fino al lato della schermata in cui vuoi aprirla.



Dispositivi connessi



Fai di più con i tuoi dispositivi connessi

Il menu Dispositivi connessi è stato aggiunto a Impostazioni, semplificando e accelerando l'accesso alle funzioni condivise con altri dispositivi, come Quick Share, Smart View e Samsung DeX.



Nascondi le notifiche sulla tua TV

Quando guardi contenuti dal tuo telefono sulla tua TV con Smart View, puoi scegliere di nascondere le notifiche sulla tua TV per evitare che gli altri vedano le tue informazioni personali.



Riproduci l'audio dal tuo telefono su qualsiasi dispositivo Chromecast

I dispositivi Chromecast disponibili appariranno quando tocchi Output multimediale nel Pannello rapido del tuo telefono. Ti basta toccare il dispositivo sul quale vuoi riprodurre la musica o altri contenuti audio.



Camera e Galleria



Esegui lo zoom più facilmente con una sola mano

La barra dello zoom è stata concentrata in modo da poter ingrandire o rimpicciolire più da lontano con un solo tocco.



Ottieni assistenza con la modalità Pro

Apparirà un'icona di assistenza nelle modalità Pro e Video Pro. Tocca l'icona per ottenere i suggerimenti e la guida all'utilizzo di vari obiettivi, opzioni e controlli.



Istogramma in modalità Pro

Usa l'istogramma per controllare la luminosità di ciascun tono per ottenere l'esposizione perfetta.



Aggiungi filigrane alle tue foto

Aggiungi Automaticamente una filigrana a ogni foto contenente la data e ora in cui è stata scattata, il nome del modello del telefono o altre informazioni personalizzate.



Adesso il teleobiettivo è supportato in modalità Cibo.

Fai scatti ravvicinati migliori al cibo usando il teleobiettivo.



Scatto singolo rinnovato

La modalità Scatto singolo è stata semplificata. Grazie a un minor numero di opzioni e a tempi di registrazione abbreviati, ottenere grandi scatti è più facile e rapido.



Scegli i filtri più facilmente

Il menu di scelta dei filtri è stato semplificato in Camera, Editor foto e Editor video. Tutti i filtri sono disponibili in un unico elenco, il quale semplifica la ricerca del filtro perfetto per la tua foto o video.



Personalizza gli album in Galleria

Scegli quale album deve apparire come predefinito e nascondi gli album utilizzati con minore frequenza per eliminare la confusione. Puoi, inoltre, scegliere di unire gli album che hanno lo stesso nome e creare album che si aggiornano automaticamente in base alle foto di persone che scegli.



Un aspetto nuovo di zecca per le Storie

Le storie create automaticamente nella tua Galleria sono state rinnovate con una vista presentazione interattiva. Tocca o scorri per passare in rassegna foto e video nella tua storia.



Editor di foto e video



Crea adesivi da qualsiasi foto

Crea adesivi riutilizzabili da qualsiasi foto nella tua galleria. Ti basta selezionare la parte di foto che vuoi usare come adesivo e regolare lo spessore e il colore dei bordi.



Altri modi per modificare le clip animate

Puoi tagliare e regolare il rapporto delle clip animate per conferirgli le giuste dimensioni. Puoi anche scegliere di usare le stesse funzioni di modifica disponibili per immagini statiche per decorare le clip animate come ti pare.



Conserva gli effetti di Video ritratto anche dopo la modifica

Gli effetti di Video ritratto adesso vengono conservati anche dopo il taglio o la modifica dei filtri in modo tale che tu possa regolare la sfocatura dello sfondo in qualsiasi momento.



Disegna forme perfette su foto e video

Usa lo strumento penna per disegnare una forma come un cerchio, un triangolo, un rettangolo o un cuore. Tieni premuto il dito sullo schermo quando hai finito di disegnare per ottenere istantaneamente linee dritte e angoli perfetti.



Nuovi adesivi per foto e video

60 nuovi adesivi emoji precaricati disponibili per la decorazione delle tue foto e video.



Emoji AR e adesivi



Nuovi adesivi Emoji AR

Quando crei un nuovo Emoji AR, vengono generati 15 adesivi come impostazione predefinita, offrendoti così altri modi per esprimerti. Se non dovessero bastare, ci sono anche altri adesivi Emoji AR disponibili per il download per trovare sempre un adesivo per le tue emozioni.



Fai di più con le Emoji AR

Usa gli sfondi trasparenti per gli adesivi Emoji AR oppure scegli qualsiasi foto dalla tua Galleria da utilizzare come sfondo per la tua emoji in Emoji AR > Camera. Puoi anche abbinare due emoji e creare balli e pose divertenti.



Tastiera Samsung



Nuove emoji disponibili per le Coppie di emoji

Nella tastiera Samsung sono disponibili ulteriori 80 emoji per creare una coppia di emoji. Adesso puoi unire emoji a tema animali, cibo e altri oggetti, oltre alle espressioni facciali. Scegli la combinazione perfetta per trasmettere le tue emozioni



Riordina i pulsanti delle espressioni nella tastiera Samsung

Tocca e tieni premuto l'emoji, l'adesivo e gli altri pulsanti per ridisporli.



Inserisci kaomoji direttamente dalla tastiera Samsung

Vivacizza le tue chat e i tuoi messaggi di testo con le espressioni facciali preimpostate, create con i simboli della tastiera. (*^.^*)



Personalizza la riga della barra spaziatrice nella tastiera Samsung

Puoi scegliere quali tasti funzione e segni di punteggiatura mostrare nella linea inferiore della tastiera accanto alla barra spaziatrice.





Estrai e scansiona un testo



Estrai un testo da qualsiasi immagine o schermata

Estrai un testo con la Tastiera Samsung, Internet, la Galleria o ogni volta che acquisisci una schermata. Incolla il risultato in un messaggio, un'e-mail o un documento anziché digitarlo.



Ottieni suggerimenti basati sul testo contenuto nelle immagini

Quando un testo appare in un'immagine della Galleria, della Camera o di altre applicazioni, ti saranno suggerite delle azioni sulla base di questo testo. Ad esempio, se scatti una foto di un cartello che reca un numero di telefono o un indirizzo web, puoi toccarlo per chiamare quel numero o visitare quel sito.

L'estrazione di testo e le funzioni di suggerimento sono supportate solo in inglese, coreano, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese e cinese.



Samsung DeX



Barra delle attività migliorata in Samsung DeX

È stato aggiunto un pulsante di ricerca per semplificare la ricerca delle app che vuoi usare e puoi fare clic con il tasto destro su alcune app per accedere rapidamente alle attività all'interno dell'app. Puoi anche personalizzare i pulsanti che vuoi che appaiano sulla tua barra delle attività.



Nuovo indicatore delle notifiche in DeX

Sul pulsante delle notifiche nella barra delle attività apparirà un punto rosso qualora tu abbia ricevuto delle notifiche dall'ultima volta che hai aperto il Pannello notifiche.



Mini calendario in DeX

Facendo clic sulla data nella barra delle attività adesso si apre un mini calendario che ti consente di controllare rapidamente il tuo programma senza aprire l'app Calendario.





Notifiche



Ricevi solo le notifiche consentite da te

Quando utilizzi un'applicazione per la prima volta, ti verrà chiesto se desideri ricevere notifiche dalla stessa. Sentiti libero di dire no alle applicazioni che non vuoi che ti disturbino.



Un accesso più facile ai controlli delle notifiche dell'app

Un app ti sta inviando troppe notifiche? Bloccarla è più facile che mai grazie alle impostazioni notifiche che posizionano i controlli di notifica dell'app in cima. Puoi anche andare direttamente alle impostazioni notifiche dell'app usando il pulsante nella parte inferiore del Pannello notifiche.



Scegli le tipologie di notifiche che le app ti possono inviare

Adesso hai un controllo separato sulle notifiche popup delle app, sui badge icone delle app e sulle notifiche della Schermata di blocco. Consenti tutte le tipologie, alcune o nessuna. Sta a te.



Nuovo layout per le notifiche

Le icone delle app sono più grandi e semplificano la visualizzazione delle app che inviano notifiche. Anche l'allineamento del testo è stato migliorato per consentire una lettura più facile delle notifiche.



Impostazioni



Imposta una lingua per ciascuna app

Vuoi usare alcune app in una lingua e altre in un'altra? Adesso puoi scegliere quale lingua usare per ciascuna app in Impostazioni.



Imposta le eccezioni per Non disturbare

Adesso puoi impostare singoli contatti come eccezioni per la modalità Non disturbare. Il tuo telefono squillerà o vibrerà quando qualcuno a tua scelta ti chiama o ti invia un messaggio, anche con modalità Non disturbare attiva. È inoltre più facile impostare le app come eccezioni, in modo tale da ricevere avvisi di notifica dalle stesse, anche in modalità Non disturbare. Ti basta scegliere le app alle quali vuoi dare il consenso dalla nuova griglia.



Impostazioni suoni e vibrazione migliorate

I menu sono stati riorganizzati per semplificare la ricerca delle opzioni suoni e vibrazioni di cui hai bisogno. Imposta la tua suoneria e modifica le impostazioni di volume e vibrazione, il tutto da un unico luogo.



Più opzioni per RAM Plus

RAM Plus adesso può essere disattivato completamente in Assistenza dispositivo se non ne hai bisogno o non vuoi che utilizzi spazio di archiviazione.



Ottimizzazione automatica

Assistenza dispositivo garantisce il funzionamento fluido del tuo telefono eseguendo in modo automatico ottimizzazioni in background. Per assicurarti che il tuo telefono goda delle migliori condizioni, puoi impostare il riavvio automatico del tuo telefono quando necessario.



Sicurezza e privacy



Controlla lo stato di sicurezza del tuo telefono in un istante

La nuova dashboard di Sicurezza in Impostazioni ti indica se il tuo telefono ha problemi relativi alla sicurezza e ti aiuta a risolverli rapidamente.



Evita la condivisione accidentale di informazioni personali

Il pannello di condivisione ti informerà quando tenti di condividere foto che contengono dati sensibili, come carte di credito, carte d'identità o passaporti, in modo tale che tu possa valutare se veramente desideri condividerle.



Informazioni di sicurezza e privaci per siti Web

Nella barra degli indirizzi di Internet Samsung apparirà un'icona che indica lo stato di sicurezza di un sito. Tocca sull'icona per scoprire quali informazioni raccoglie e traccia il sito Web.



Accessibilità



Maggiori opzioni di accessibilità nel pannello rapido

Le voci caratteri con contrasto elevato, inversione dei colori, regolazione dei colori e filtri dei colori possono essere aggiunte al pannello rapido per un accesso più facile.



Un accesso più facile alla Lente d'ingrandimento

Attiva il collegamento alla Lente d'ingrandimento in Accessibilità per ottenere un accesso rapido alla funzione Lente d'ingrandimento. La Lente d'ingrandimento utilizza la tua fotocamera per ingrandire gli elementi nel mondo reale in modo tale che tu possa guardarli da vicino o leggerli più facilmente.



Un'assistenza vocale maggiore

Scegli tra le varie tipologie di feedback vocali per ottenere assistenza sull'uso del tuo telefono, anche quando non riesci a vedere lo schermo in modo chiaro. Puoi attivare la lettura ad alta voce della tastiera in modo tale da essere sicuro di aver digitato la lettera corretta, usare Bixby Vision per riconoscere gli oggetti vicini e sapere quali sono e abilitare le descrizioni audio che spiegano cosa sta accadendo in un video (solo per video supportati).



Modifica comodamente il pulsante Accessibilità

Tocca e tieni premuto sul pulsante Accessibilità per modificare rapidamente le funzioni alle quali hai accesso toccando il pulsante.



Nuove azioni disponibili per le Azioni angolo

Se usi un mouse o un trackpad, sono disponibili nuove azioni quando muovi il cursore del mouse su uno dei 4 angoli dello schermo. Adesso puoi fare clic e tenere premuto, trascinare o trascinare e rilasciare.



Ulteriori modifiche



Usa diversi timer contemporaneamente

Adesso puoi avviare un nuovo timer nell'app Orologio, anche se è attivo un altro timer.



Maggiore controllo sugli invitati a un evento del calendario

Quando aggiungi un evento al tuo calendario Google nell'app Calendario Samsung, puoi scegliere se gli invitati possono scoprire chi altro è stato invitato all'evento e se possono a loro volta invitare altre persone.



Aggiungi videoconferenze ai tuoi eventi

Quando crei un evento nel calendario Google nell'app Calendario Samsung, puoi configurare una videoconferenza allo stesso momento. Tutti gli invitati al tuo evento riceveranno il link della videoconferenza.



Aggiungi adesivi al tuo calendario Google

Aggiungi adesivi agli eventi del calendario Google nell'app Calendario Samsung per visualizzarli rapidamente e più facilmente. Gli adesivi vengono mostrati nelle visualizzazioni calendario e agenda.



Tieni sotto controllo i promemoria in scadenza oggi

La nuova categoria Oggi mostra solo i promemoria in scadenza oggi. Puoi anche controllare i promemoria in scadenza oggi nella parte superiore della schermata principale nell'app Promemoria.



Mostra e nascondi i promemoria completati

Puoi mostrare o nascondere i promemoria completati in qualsiasi categoria. Mostrali per vedere cosa hai già fatto o nascondili per restare concentrato sulle cose che devi ancora finire.



Scegli la giusta visualizzazione per i tuoi promemoria

Scegli la visualizzazione semplice per mostrare più promemoria sulla schermata contemporaneamente o una visualizzazione ampliata che include i dettagli quali data di scadenza e condizioni di ripetizione.



Trascina e rilascia i preferiti tra cartelle

Organizza i tuoi preferiti su Internet Samsung trascinandoli e rilasciandoli tra le cartelle.



Ricerca più potente nell'Archivio

Scegli se cercare in tutti i file o solo nei file della cartella in uso. Puoi anche scegliere se cercare solo tra i nomi dei file o cercare tra le informazioni contenute in tali file, come ad esempio nel testo dei documenti o nelle informazioni sulla posizione delle immagini. Una volta completata la ricerca, puoi ordinare i risultati per nome, data, dimensioni o tipo di file.



Benessere digitale ridefinito

La nuova dashboard offre dettagli di utilizzo più chiari e semplifica l'accesso alle funzioni di cui hai bisogno, quali timer applicazioni e tempo di utilizzo dello schermo.



Ottieni assistenza in un'emergenza

Premi rapidamente il tasto laterale 5 volte per chiamare i servizi di emergenza anche se il tuo telefono è in tasca o non puoi parlare.



Elenco dei contatti di emergenza integrato

Crea un elenco dei contatti di emergenza che include persone che desideri contattare in caso di emergenza. Puoi usare lo stesso elenco dei contatti per funzioni di emergenza sul tuo orologio e sul tuo telefono.



Mostra i nomi delle applicazioni nel Pannello Tag Edge delle Applicazioni

Attiva l'opzione Mostra nomi applicazioni per far comparire i nomi delle applicazioni sotto le rispettive icone.



Dopo l'aggiornamento di One UI 5 alcune applicazioni dovranno essere aggiornate separatamente.