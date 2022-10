Dopo l'update ad Android 13, alcuni utenti non riescono ad utilizzare Android Auto

Non arrivano buone notizie per chi possiede un Google Pixel aggiornato ad Android 13, l'ultima versione del sistema operativo rilasciata da Google lo scorso agosto. Difatti, così come affermato da alcuni utenti, dopo aver installato l'update, risulta impossibile utilizzare Android Auto. Tuttavia, almeno stando a quanto dichiarato dal colosso di Mountain View, la criticità sembra piuttosto limitata: sarebbero due i casi confermati, entrambi proprietari di un Pixel 5.

Google, comunque, ha girato le segnalazioni al team di Android Auto in modo tale da individuare una soluzione efficace: "Grazie per aver segnalato questo problema. Abbiamo inoltrato il tuo problema al resto del team e ti terremo aggiornato con le informazioni disponibili". Fino ad ora, però, non è stata rilasciata nessuna patch correttiva. A riguardo, però, alcuni utenti hanno segnalato che il problema può essere superato ripristinando il sistema di infotainment dell'auto. Altri, invece, per sanato la criticità hanno suggerito di modificare la "Configurazione USB predefinita", impostando "Trasferimento file/Android Auto".