Android 13 arriva per ASUS Zenfone 8 e 8 Flip: novità e download

Si torna a parlare di Android 13 in casa ASUS , dopo le tempistiche di rilascio condivise dall'azienda alla fine dello scorso. Arrivano infatti importanti novità per i suoi top di gamma della generazione precedente.

Sistema aggiornato ad Android 13

Aggiornate diverse app di sistema: Mobile Manager, Contatti, Telefono, Chiamata di emergenza, File Manager, Calcolatrice, Orologio, Galleria, Meteo, Registratore audio, Impostazioni, Trasferimento dati, Backup locale.

Pannello Impostazioni rapide, barra delle notifiche e pannello del volume adattati al design di Android 13

Aggiunta la funzione di autorizzazione per le notifiche.

Opzione "Eliminazione automatica" per gli appunti di sistema.

Aggiunta l'opzione scanner di codici QR per la funzione di scelta rapida della schermata di blocco e la funzione Controllo da dispositivo bloccato nell'impostazione Sicurezza e schermata di blocco

Commutazione automatica dei colori in Benessere Digitale prima dell'orario di riposo.

Nuove opzioni di regolazione del feedback aptico, dei parametri del display e dimensioni dell'interfaccia utente.

Miglioramenti per il blocco di chiamate e SMS da numeri bloccati.

Rimossa l'impostazione Durata chiamata.

Nuove opzioni per la personalizzazione grafica dell'interfaccia.

Aggiunta la funzione di condivisione rapida del collegamento in ASUS Launcher.

Rimosse le opzioni "Calm" ed "Elegant" tra gli stili del menu del pulsante di accensione.

Modificato il design della tastiera e della pagina dei dettagli dei contatti nell'app Telefono.

Alcune app di terze parti non sono ancora compatibili con Android 13.

Aggiornate le modalità di sistema, tra cui "Prestazioni elevate", "Dinamico", "Durevole" e "Ultra durevole".

Aggiornamento di Game Genie.

Avrete quindi capito che si tratta di un aggiornamento di particolare rilevanza per i due dispositivi di ASUS.

Attualmente l'update è in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale, Italia compresa. Oltre ad attendere la ricezione automatica dell'aggiornamento è anche possibile optare per l'aggiornamento manuale. ASUS spiega come fare sul suo sito ufficiale. Qui sotto trovate i link di download dei pacchetti di aggiornamento completi per i due modelli.