Android 13 su smartphone ASUS: modelli e tempistiche di rilascio

Si torna a parlare di Android 13 in casa ASUS, ovvero di quando arriverà in forma stabile il major update per gli smartphone della casa taiwainese.

Dopo l'annuncio del programma beta di Android 13 per Zenfone 9 avviato lo scorso agosto, apprendiamo le informazioni che si riferiscono al rilascio della versione stabile della nuova release del robottino verde. ASUS ha infatti condiviso la roadmap prevista per il rilascio di Android 13 ai suoi modelli di smartphone sul mercato. Andiamo a vederla insieme:

A partire da dicembre 2022

A partire da gennaio 2023

Entro marzo 2023

Entro giugno 2023

Questi sono tutti i modelli compatibili con l'aggiornamento ufficiale ad Android 13. Ne deduciamo che dispositivi come Zenfone 7 e ROG Phone 3 non riceveranno Android 13, almeno non in via ufficiale.

Le tempistiche che abbiamo appena visto dovrebbero corrispondere anche a livello internazionale. Pertanto, possiamo aspettarci le stesse tempistiche di rilascio anche per l'Italia.