Android 13 arriva in beta per Realme 9 Pro / 9 Pro+

In questo contesto anche Realme si fa sentire. L'azienda cinese ha infatti aperto il programma di beta testing di Android 13 per Realme 9 Pro e 9 Pro+ , due dei suoi più recenti dispositivi a essere stati lanciati sul mercato.

Da qualche mese ormai conosciamo nel dettaglio Android 13 , la nuova versione del sistema operativo per smartphone Android . Sono diversi i produttori che hanno avviato le prime beta della nuova release, con qualcuno che ha disribuito le prime stabili .

La nuova versione di Android 13 beta si riferisce alle build RMX3471_11_A.42, RMX3471_11_A.43, RMX3471_11_A.44 per Realme 9 Pro e alle build RMX3392_11.A.12, RMX3392_11.A.13, RMX3392_11.A.14 per Realme 9 Pro+. Il peso dell'update dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 GB.

Ci aspettiamo quindi delle novità consistenti con il nuovo Android 13 di casa Realme. Tra queste dovremmo trovare sicuramente le novità grafiche e funzionali che abbiamo visto arrivare con Android 13 stock, come il rinnovamento del Material You e le nuove opzioni di privacy.

Ci saranno sicuramente anche delle personalizzazioni apportate da Realme.

Il programma beta di Android 13 per Realme 9 Pro e 9 Pro+ è attualmente aperto esclusivamente per gli utenti indiani. L'accesso è semplice e può avvenire tramite le impostazioni di sistema Realme, nella sezione Aggiornamenti tramite l'opzione Trial version.

Al momento non sappiamo se il programma beta appena citato verrà aperto anche agli utenti europei. Ci aspettiamo comunque che non passerà molto tra questo beta testing e il rilascio della stabile per tutti.