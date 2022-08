Google avrà anche rilasciato Android 13 stabile, ma i Pixel non si stanno aggiornando

Nel post in questione si dice che nel mese di agosto tutti i Pixel con Android 12 riceveranno l'aggiornamento ad Android 13, ma subito dopo viene anche specificato che il roll-out si sarebbe compiuto il giorno stesso dell'annuncio per la maggior parte degli utenti. Non è stato così.

Il 15 agosto scorso Google rilasciava la primissima versione stabile di Android 13 , la nuova versione del celebre sistema operativo mobile. Come di consueto si tratta della versione dedicata ai Pixel , gli smartphone di casa Google, ma non tutto sembra essere andato nel modo giusto.

Abbiamo conferma che l'aggiornamento alla versione stabile di Android 13 non sta arrivando ad utenti Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 5, e non è da escludersi che tanti altri con i Pixel supportati (dal 4 XL in poi) abbiano lo stesso problema. Certo, nulla vieta di fare le cose a mano, ma non tutti hanno la praticità necessaria a farlo.

Approfittiamo anche per ricordarvi che chi aggiorna ad Android 13 con un Pixel 6, 6 Pro e 6a non può tornare indietro. Con la nuova versione del sistema operativo debutta infatti anche una nuova versione del bootloader. Ciò implica anche un'opzione anti-rollback che comunque è stata annunciata anche dalla stessa Google.