Android 13 nel 2023: un assaggio di desktop mode, nuove gesture e altre novità

Nella QPR2 Beta 1 è presente una modalità desktop nascosta. Si tratta di una modalità ancora incompleta e necessitante di numerosi accorgimenti. Tuttavia, si possono già registrare molti miglioramenti e sicuramente si tratta del miglior lavoro di Google in tal senso.

Nello specifico, in questa modalità tutte le app vengono trattate come se fossero inserire in finestre a mano libera e possono essere trascinate sullo schermo (ad ogni finestra viene assegnata una barra di controllo). La parte principale di questa batta è una semplice linea che può essere utilizzata per trascinare la finestra, mentre a lato si trovano i pulsanti per tornare indietro oppure per chiudere la finestra.

Nuove gesture

Google ha ridisegnato totalmente l'animazione della gesture "Indietro". In particolare, la freccia viene inclusa in un cerchio che si allunga seguendo il movimento delle dita sullo schermo. Se invece si sceglie di annullare la gesture, il cerchio si appiattisce attaccandosi al bordo dello schermo. Infine, la freccia non si appiattisce più ma si ripiega su sé stessa.