Ecco il primo sguardo alla versione riprogettata di Android 12L per Surface Duo

Novità in arrivo per i possessori di Surface Duo. Microsoft, infatti, ha svelato qualche interessante dettaglio sulla versione di Android 12L progettata per il suo dispositivo. Tra i particolari più vistosi, sicuramente l'introduzione del nuovo design che ricorda un po' il linguaggio di progettazione "Fluent" di Windows 11 nonché il pannello delle notifiche aggiornato. Non mancano, poi, nuovi effetti di sfocatura e l'app "Impostazioni" completamente ridisegnata grazie alla presenza di icone in pieno stile Windows 11. Questa versione, tra l'altro, include anche il nuovo sistema di colori tipico di Android 12.

Per l'azienda – che sta lavorando su questo update dallo scorso marzo – si tratta della prima volta in cui applica il proprio linguaggio al sistema operativo Android. L'obiettivo è sempre quello di presentare il Surface Duo come un'estensione dei PC Windows, pur essendo equipaggiato con il software di Google. Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, non è stata ancora fornita una data di lancio dell'aggiornamento (che probabilmente sarà disponibile sia per Surface Duo 1 che per Surface Duo 2).