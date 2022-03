Android 12L stabile non è poi del tutto stabile

Da poco è disponibile la versione stabile di Android 12L, il sistema operativo di Google pensato specificatamente per dispositivi pieghevoli o con schermi molto grandi: come per tutti i software nuovi, anche questo porta con sé alcuni bug che non sono stati corretti nonostante le tante versioni beta che hanno preceduto la build stabile.

Uno dei bug più fastidiosi ha a che fare con la visualizzazione delle app quando il dispositivo ha un notch o un foro per la fotocamera: più in particolare, il sistema calcola male l'altezza della barra delle notifiche, che risulta troppo grande e va dunque a coprire elementi dell'interfaccia (oppure in alcuni risulta troppo piccola e dunque gli elementi della barra "escono" dalla stessa).