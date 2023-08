Ancora offerte sul Play Store: LIMBO e MONOPOLY in sconto!

Il Play Store è il negozio digitale per i dispositivi Android e come sempre continua a proporre periodicamente interessanti sconti per giochi ed app.

Chi non conosce il gioco del Monopoli? Il più classico dei giochi da tavolo, simbolo dell'infanzia di molti, è attualmente in sconto nel suo adattamento per smartphone. Segnaliamo inoltre per gli amanti dei platform un titolo in sconto assolutamente da non perdere: LIMBO. Il gioco, a metà tra appunto un platform ed un'avventura grafica, vi trascinerà in un tetro mondo bidimensionale pieno di pericoli e vi saprà conquistare con il suo caratteristico stile grafico.