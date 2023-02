La funzione Samsung per copiare le foto che sembra quella di iPhone

Nella nuova One UI 5.1 di Samsung c'è una nuova funzionalità che permette di scontornare rapidamente i soggetti dalle foto. Non era una funzione completamente nuova, ma nella modalità di utilizzo è stata aggiornata in modo importante, diventando molto più intuitiva.

Adesso vi basterà aprire la galleria Samsung e cercare una qualsiasi foto con un soggetto principale, meglio se umano, ma va bene di qualsiasi tipo. A questo punto tenendo premuto a lungo sull'immagine un'animazione vi farà sapere di aver riconosciuto il soggetto ed è possibile trascinarlo per avere un'anteprima. Rilasciando la foto apparirà un menù contestuale che permetterà di copiare questo elemento.

Potrete poi aprire qualsiasi app che supporti la funzione di incollaggio foto e selezionare Incolla. In questo modo potrete incollare il vostro ritaglio nelle note o per esempio in un'app di chat.

Inutile negare che questa funzionalità in questa forma l'avevamo vista per la prima volta su iOS, ma siamo comunque contenti di ritrovarla anche sugli smartphone Samsung.