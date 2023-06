Anche Realme lascia la Germania

Abbiamo iniziato a parlarne quasi un anno fa e ne parlavamo anche il mese scorso di come il vento allontanasse sempre di più il gruppo BBK Electronics dall'Europa, a partire dalla Germania. Le voci si susseguono e anche il numero di paesi coinvolti in questo addio, però c'è sempre stata una smentita da parte delle aziende coinvolte. Finchè il sito di Oppo Germania è stato sostanzialmente chiuso. Ma fino ad ora si parlava solo di Oppo e OnePlus che avrebbero dovuto lasciare l'Europa, mentre gli altri marchi, ovvero Realme e Vivo, sarebbero stati esenti.

Invece, proprio recentemente abbiamo riportato che anche Vivo ha comunicato lo stop alle vendite in Germania. Oggi si chiude il cerchio: come riportato da Nextpit in esclusiva, anche Realme dovrebbe lasciare a breve la Germania. L'ufficio responsabile della comunicazione di Realme non ha parlato esplicitamente di questo abbandono, ma si è limitato a dire che il business nel mercato tedesco "è stato rallentato" dalla causa in fieri.

Tutto questo dipende da una controversia legale in corso con Nokia per una questione di brevetti. A quanto pare, l'intero gruppo avrebbe smesso di pagare le royalties per i brevetti legati alle connessioni 4G e 5G e alla scansione delle reti Wi-Fi nel 2021 a fronte di una richiesta elevata: per questo motivo le prime voci si sono fatte largo nel corso del 2022, fino al divieto per Oppo e Oneplus di vendere in Germania da agosto 2022.

In ogni caso, per ora l'Italia sembra salva e, anzi, sembrerebbe che Realme sarebbe intenzionata a concentrarsi su Stati europei come l'Italia, la Polonia, la Spagna e i Balcani, perchè sono i Paesi artefici della sua grande crescita in Europa.