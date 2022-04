Anche Google si allea con iFixit per le riparazioni fai da te dei Pixel

A partire dalla fine dell'anno, alcuni pezzi di ricambio per gli smartphone Pixel saranno acquistabili dal sito web di iFixit : in particolare, gli "smartphone compatibili" saranno da Pixel 2 fino a Pixel 6 Pro , e ovviamente tutti i successivi dispositivi di BigG. Sarà anche possibile acquistare un kit completo per alcune parti di ricambio come schermi, fotocamere e batteria che conterrà anche gli attrezzi del mestiere.

Tutto ciò sarà disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Australia e nei paesi dell'UE in cui Pixel è disponibile. Google sta anche collaborando con diverse aziende del territorio, sia in Nord America che in Europa, per offrire riparazioni per i Pixel, anche fuori garanzia: maggiori informazioni arriveranno probabilmente nei prossimi mesi.

Per saperne di più circa l'impegno di Google nella riparabilità dei propri dispositivi, vi rimandiamo al post sul blog dell'azienda.