Amazon e Google litigano ancora: niente più noleggio o acquisto sull'app di Prime Video

Provando, sull'app Android di Prime Video, ad acquistare un film tra quelli non presenti nel catalogo in streaming come ad esempio Spider-Man: No Way Home, si viene accolti dalla nuova dicitura "Come posso guardare questo titolo?". Premendo il tasto in questione appare il suggerimento che ci dice che per guardare questo titolo si deve acquistarlo o noleggiarlo direttamente dal sito di Amazon, anche da dispositivo mobile. Come si evolverà la situazione è ancora difficile da capire. L'unica cosa sicura è che le nuove policy di Google non piacciono ad Amazon, e che l'eventuale "litigio" tra le due realtà non porterebbe a nulla di buono, né per le società né tanto meno per gli utenti.