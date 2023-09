Amanti dei rompicapi a raccolta! La serie di The Room è tra le offerte di oggi sul Play Store!

Ancora non riuscite a ''riattivarvi mentalmente'' dopo il rientro dalle vacanze? Allora provate sul vostro smartphone uno dei quattro giochi della serie di The Room, disponibile tra gli sconti di oggi sul Play Store. Realizzati dagli sviluppatori di Fireproof Games, i giochi di The Room riescono ad andare oltre la semplice struttura del puzzle-game grazie alla grande cura stilistica nella costruzione degli enigmi. A prescindere dalla complessità stessa, sarà proprio l'impianto stilistico a conferire il giusto carisma alla vostra esperienza.

Qualora non foste attratti dagli enigmi allora vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra selezione dei migliori giochi gratuiti per questo mese.