L'Allarme Pubblico Tempesta che sta apparendo nei widget Google

Allarme pubblico tempesta (segnale 1): se anche voi state leggendo questo avviso sugli widget o sulle schermate blocco dei vostri smartphone non siete i soli. E fortunatamente per noi (e sfortunatamente per la regione colpita) non riguarda l'Italia.

Si tratta di un allarme diramato dalle Filippine, e più in particolare dal PAGASA, l'Amministrazione dei servizi atmosferici, geofisici ed astronomici delle Filippine. Per qualche motivo però l'annuncio è arrivato anche in Italia, probabilmente a causa di qualche flag errato che ha fatto sì che l'avviso venisse diramato anche all'estero.

Anche sul nostro gruppo Facebook stanno arrivando alcune segnalazioni a riguardo della comparsa dell'allarme pubblico su widget e schermate di blocco. Eccone un esempio nell'immagine sottostante. Iscriviti al Gruppo Facebook