Aggiornare Android Auto potrebbe essere l'idea sbagliata se ci tenete al multitasking

Sembra che il problema sia limitato solo agli utenti che hanno aggiornato Android Auto a una di queste due versioni, ma ancora non è chiara la natura del bug perché Google non si è espressa a riguardo.

Infatti, con la diffusione di questi due aggiornamenti sono arrivate molte segnalazioni dall'inizio di questa settimana, che riportano tutte lo stesso problema : una volta avviato Android Auto, viene lanciato Google Maps ma senza la barra delle applicazioni . Di conseguenza, non si può cambiare app o avviarne un'altra, come quelle per la musica, perché si rimane bloccati in Maps.

Google è sempre alle prese con Android Auto , perché, nonostante gli aggiornamenti, i problemi non finiscono mai. A fine settembre c'è stato l'aggiornamento alla versione 10.5 , che portava con sé l' ombra di un bug , e prima ancora era stata rilasciata la versione 10.4 , in cui si segnalava l' impossibilità di utilizzare la barra delle applicazioni .

Tuttavia, sebbene le segnalazioni siano molteplici e con lo stesso risultato, sembrano esserci delle differenze nei vari casi. C'è chi, per esempio, non riesce a vedere la barra delle applicazioni su Android 10.4 con un determinato smartphone, ma cambiandolo risolve il problema. Oppure c'è chi segnala questo bug mentre utilizza Android Auto con il cavo; al contrario, non avrebbe complicazioni nella modalità wireless: per altri, invece, questa non è una discriminante per innescare il bug.

Gli utenti hanno già provato i più svariati tentativi, ma senza trovare una soluzione. Qualcuno ha provato a cancellare la cache, eliminare i dati e reinstallare Android Auto (anche in una versione precedente), ma non c'è stato modo di sistemarlo. C'è chi, invece, ha provato a resettare sia lo smartphone sia l'intero sistema dell'auto, ma nulla di fatto. Altri hanno provato a disabilitare Google Maps, ma questo ha portato a una schermata vuota di Android Auto.

Al momento la situazione è complicata perché non si riesce a capire come risolverla: c'è chi sostiene di aver trovato la soluzione scaricando la versione 10.0. L'unica soluzione possibile per chi ha incontrato questo problema è tornare ad utilizzare temporaneamente l'interfaccia proprietaria dell'auto. Se invece non avete aggiornato Android Auto, il consiglio è di aspettare che Google si pronunci sulla questione e che rilasci un aggiornamento correttivo per l'app.